В Тернопольской области работает ПВО
В понедельник, 10 октября, в Тернополе и области были слышны звуки взрывов, сработала ПВО
Об этом на своей фейсбук-странице сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш.
"Друзья, работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - отметил Труш.
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