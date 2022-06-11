В Тернопольской области произошли взрывы, - ОВА

Об этом сообщил глава ОВА Владимир Труш в Telegram .

"Жители Тернопольщины, оставайтесь в укрытиях. Не снимайте, не фотографируйте и не комментируйте в соцсетях последствия взрывов", - написал он.

Труш добавил, что специалисты работают в Чортковском районе.