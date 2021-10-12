В Тернополе усиливают карантин: что изменится

Об этом сообщает горсовет Тернополя.

Как отмечается, невакцинированных сотрудников исполнительных органов, коммунальных предприятий и организаций будут допускать на работу при наличии отрицательного ПЦР-теста, который надо делать раз в неделю.

С 18 октября посещать структурные подразделения Тернопольского городского совета можно будет при наличии документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19, сертификата или отрицательного теста.

В свою очередь руководителям рынков, ресторанов, банков и других учреждений рекомендуется присоединиться к мероприятиям по вакцинации, чтобы персонал получил прививку от коронавируса.

Будет усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий. Особенно в торгово-развлекательных центрах, ресторанах, заведениях общественного питания и на общественном транспорте.

"Если предприниматели будут обращаться для получения разрешения на вечернюю или ночную торговлю, одним из обязательных элементов для предоставления такого разрешения будет наличие сертификата о вакцинации у всех работников, осуществляющих деятельность в данном заведении общественного питания", - подчеркнул мэр Тернополя Сергей Надал.

Напомним, с 11 октября в Одесской области усилили карантинные мероприятия из-за уровня заболеваемости в регионе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb