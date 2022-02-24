В Тернополе собирают отряды добровольцев для патрулирования улиц
Мэр Сергей Надал призывает людей приобщаться к охране стратегических объектов
Об этом на своей фейсбук-странице сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал, передает Эспрессо.Запад .
В Тернополе воины-афганцы, бойцы АТО/ООС и местные жители организуются в отряды патрулирования улиц и защиты стратегически важных для города объектов.
"Я благодарю воинов-афганцев, бойцов АТО/ООС, тернополян, которые сейчас помогают патрулировать улицы и защищать стратегически важные для города объекты", - написал мэр Тернополя.
Всех желающих принять участие в защите города просят приходить в Украинский дом "Победа". При себе следует иметь документ, удостоверяющий личность.
Следовательно, граждан будут привлекать к специальным бригадам для патрулирования и охраны объектов.
Кроме того, Сергей Надал призывает всех, кто готов стать на защиту Тернополя, приглашать военный комиссариат, чтобы впоследствии получить оружие.
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