Об этом на своей фейсбук-странице сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал, передает Эспрессо.Запад .



В Тернополе воины-афганцы, бойцы АТО/ООС и местные жители организуются в отряды патрулирования улиц и защиты стратегически важных для города объектов.



"Я благодарю воинов-афганцев, бойцов АТО/ООС, тернополян, которые сейчас помогают патрулировать улицы и защищать стратегически важные для города объекты", - написал мэр Тернополя.



Всех желающих принять участие в защите города просят приходить в Украинский дом "Победа". При себе следует иметь документ, удостоверяющий личность.



Следовательно, граждан будут привлекать к специальным бригадам для патрулирования и охраны объектов.



Кроме того, Сергей Надал призывает всех, кто готов стать на защиту Тернополя, приглашать военный комиссариат, чтобы впоследствии получить оружие.

Напомним, в Тернопольской области на въездах и выездах из областного центра выставили блокпосты полиции. Правоохранители просят сообщать о подозрительных людях на улицах, особенно с элементами красного цвета на одежде.

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