В Тернополе снесли памятник русскому поэту Пушкину

Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал в facebook.

По его словам, памятник был демонтирован во исполнение решения исполнительного комитета города.

"Тернополь - без памятника Пушкину. Эта инициатива уже обсуждалась не один год. Пушкин не имел никакого отношения к Тернополю, как и большинство русских писателей, композиторов и др. Увидев все зверства России, в Тернополе нет больше места российским и советским памятникам", - написал Надал.

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