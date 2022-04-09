В Тернополе снесли памятник русскому поэту Пушкину
В Тернополе демонтировали памятник российскому поэту и писателю Александру Пушкину
Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал в facebook.
По его словам, памятник был демонтирован во исполнение решения исполнительного комитета города.
"Тернополь - без памятника Пушкину. Эта инициатива уже обсуждалась не один год. Пушкин не имел никакого отношения к Тернополю, как и большинство русских писателей, композиторов и др. Увидев все зверства России, в Тернополе нет больше места российским и советским памятникам", - написал Надал.
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