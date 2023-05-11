В Тернополе квартирант судьи САХС напал на журналистку Эспрессо
В Тернополе квартирант судьи ПАГС Людмилы Кропивной напал на журналистку Эспрессо Марию Ивановскую, выполнявшую редакционную задачу
Об этом говорится в эфире Эспрессо .
Съемочная группа телеканала выполняла редакционное задание по проверке судейских деклараций об имущественном положении. В доме, где находится квартира судьи Северного апелляционного хозяйственного суда Людмилы Кропивной, мужчина 1987 г. р., назвавшийся ее квартирантом, напал на журналистку Марию Ивановскую. Он отобрал телефон, пытался затащить сотрудницу Эспрессо в квартиру и угрожал побить ногами.
Тернопольское районное управление полиции ГУНП в Тернопольской области возбудило уголовные производства за препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и грабеж в условиях войны. Расследование дела продолжается.
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