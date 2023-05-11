Об этом говорится в эфире Эспрессо .

Съемочная группа телеканала выполняла редакционное задание по проверке судейских деклараций об имущественном положении. В доме, где находится квартира судьи Северного апелляционного хозяйственного суда Людмилы Кропивной, мужчина 1987 г. р., назвавшийся ее квартирантом, напал на журналистку Марию Ивановскую. Он отобрал телефон, пытался затащить сотрудницу Эспрессо в квартиру и угрожал побить ногами.

Тернопольское районное управление полиции ГУНП в Тернопольской области возбудило уголовные производства за препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и грабеж в условиях войны. Расследование дела продолжается.