В Тернополе был слышен взрыв, - мэр

Об этом он написал в Facebook.



"Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в защитном укрытии. В городе слышен взрыв. Причины выясняем. Подача воды, электроэнергии, тепла происходит в обычном режиме", - отметил он.

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