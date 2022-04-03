В Тернополе был слышен взрыв, - мэр
Городской голова Тернополя Сергей Надал заявил, что в городе раздался взрыв
Об этом он написал в Facebook.
"Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в защитном укрытии. В городе слышен взрыв. Причины выясняем. Подача воды, электроэнергии, тепла происходит в обычном режиме", - отметил он.
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