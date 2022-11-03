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В Теофиполе дети обустроили блокпост и собирали деньги для защитников на САУ "Гвоздика"

3 ноября, 2022 четверг
17:56
Новости

Юные волонтеры с Хмельнитчины обустроили блокпост и собирали деньги на ВСУ. Все собранные средства ребята передали на закупку САУ "Гвоздика" для 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна

Маленькие Софийка, Алексей и Вика создали блок пост и несли на нем дежурство, чтобы помочь военным. Дети останавливали автомобили и сообщали водителям, что собирают деньги на ВСУ. В целом, маленькие волонтеры собрали почти 1000 грн, которые они передали Теофипольскому Гончаренко центру на закупку САУ "Гвоздика" для 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна.

Юные патриоты рассказали, как они проверяли водителей на блокпосту. "Мы построили блокпост из камней, кирпичей и палок. И люди к нам подъезжали, мы говорили "добрый день", потом мой друг Леша просил сказать "Слава Україні!", а потом я требовала сказать "паляниця", а после этого моя сестра Вика говорила, чтобы передали деньги для ВСУ", - рассказала 6-летняя Софийка.

"Мы хотели помочь нашим солдатам, чтобы они скорее победили. Пусть возвращаются живыми!", - добавил Леша.

Директор волонтерского Гончаренко Центра в Теофиполе Лилия Архипович рассказала, что дети сами придумали способ собрать деньги и решили передать их на САУ "Гвоздика" для спецназовцев, которые сейчас находятся на передовой.

"Хочется только поблагодарить родителей этих детишек за правильное патриотическое воспитание! Просто слезы на глаза наворачиваются, когда приходят такие сознательные и неравнодушные маленькие волонтеры! Это вселяет веру в победу!", - отметила волонтер.

Основатель волонтерской сети Гончаренко центр, нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что в настоящее время на САУ "Гвоздика" собрано уже более половины необходимой суммы.

"Сбросил ребятам с бригады Богуна видео от наших маленьких волонтеров – они были тронуты. Передавали огромную благодарность! И говорят, что воюют за счастливое будущее таких детей. А наши центры продолжают собирать на смертельный цветок для оккупантов. За неделю мы собрали уже более 5 миллионов, из необходимых 10. Уверен, что скоро наши воины будут бить орков артой!" – подчеркнул Алексей Гончаренко.

Справка: Гончаренко центры являются всеукраинской сетью открытых культурно-образовательных центров, занимающихся обеспечением военных и вынужденных переселенцев, помощью жителям горячих точек. Сеть основана в феврале 2021 года народным депутатом Алексеем Гончаренко с целью предоставления бесплатного образования разным слоям населения: проведение курсов английского языка для детей и взрослых, подготовки подростков к ВНО, формирование навыков финансовой грамотности, обучение пожилых людей современным технологиям.

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