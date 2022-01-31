В "тени" каждая пятая пачка: в Украине увеличилась доля контрафакта сигарет

Об этом говорится в заявлении генерального директора табачной компании "JTI Украина" Пола Холловея, передает Интерфакс-Украина.



"Мы очень озабочены этими показателями. Доля контрафакта и нелегального Duty Free за последний год выросла в разы. При чем эта продукция производится на территории Украины", - сказал гендиректор.



Он сообщил, что нелегальный рынок отобрал пятую часть всего табачного рынка Украины, нанося ущерб как легальным законопослушным производителям, так и бюджету страны.



Кроме того, бюджет Украины не получил 15,5 млрд грн налогов, которые при обострении внешнеполитической ситуации были бы очень кстати.



Халловей напомнил о предварительных итогах исследования "Kantar Украина", согласно которым доля нелегальных сигарет в Украине за последние пять лет увеличилась с 1% в 2016 году до 12,8% в феврале 2021 года, 15,0% - в мае и 18,1% в августе, достигнув рекордных за десятилетие 20,4% в ноябре прошлого года.



Также, в конце 2019 года этот показатель составлял 6,6%, а в августе 2020 года – 6,9%, из чего следует, что распространенность контрафактных сигарет наиболее интенсивно возрастала в 2021 году – на 7,6 п. п.



"Мы еще три года назад предупреждали о том, что нелегальный рынок сигарет будет расти, когда заметили тенденцию роста. Сейчас мы понимаем, что он будет расти и дальше, поскольку согласно исследованию "Kantar Украина", разница в цене между легальными и нелегальными сигаретами увеличивается с каждым годом, и эта разница будет увеличиваться и в дальнейшем, потому что акцизы на сигареты ежегодно растут на 20%, а значит, растут и цены на продукцию легальных производителей", - добавил руководитель компании.



Он уточнил, что легальный табачный бизнес делает все возможное в рамках своей компетенции, чтобы изменить ситуацию, в том числе проводящую информационные кампании о вреде нелегального оборота табачных изделий для бизнеса, общества и страны в целом.



Отмечается, что легальный табачный бизнес сотрудничает с правоохранительными органами, делится с ними данным исследований рынка сигарет и объясняет последствия роста на нем доли нелегальных табачных изделий.



Кроме того, создан специальный сайт с информацией о нелегальном рынке сигарет и интерактивной карточке, на которой каждый желающий может отметить точки продажи нелегальной продукции.



По его словам, это все, что бизнес может сделать для минимизации нелегальной торговли, тогда как для эффективной борьбы с нелегальным сигаретным рынком нужны объединенные усилия бизнеса, общества и власти.



"В течение нескольких лет существовала государственная стратегия борьбы с нелегальным рынком табачных изделий, но она, к сожалению, так и осталась декларацией намерений. В прошлом году депутаты зарегистрировали законопроект об уголовной ответственности за контрабанду табачных изделий в крупных размерах, но пока так и остался законопроектом "В конце года Национальная полиция провела серию рейдов по закрытию точек продажи нелегальных сигарет, но они открывались на том же месте через неделю", - подытожил гендиректор "JTI Украина".

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