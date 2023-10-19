В тендерах приняло участие 35 тыс. поставщиков: за год через систему Prozorro объявили закупки на 589 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Указано, что разница между ожидаемой стоимостью закупок и суммой подписанных контрактов составила 40 миллиардов гривен.

Это стало возможным благодаря принятому в прошлом году постановлению №1178, внесенному изменения в правила публичных закупок: это адаптировало систему Prozorro к условиям военного положения.

"Рынок публичных закупок играет важную роль для поддержки наших предпринимателей, а особенно производителей и малого и среднего бизнеса. Именно поэтому возврат к широкому использованию системы Prozorro, несмотря на полномасштабную войну, стал одним из приоритетов правительства. На сегодняшний день около 80% от всех средств на средства публичные закупки тратятся именно через систему Prozorro - а значит, с возможностью для бизнеса участвовать в торгах и контролем со стороны гражданского общества”, - отмечает министерша экономики Украины Юлия Свириденко.

Кроме того, благодаря нововведениям средний срок проведения открытых торгов сократился с 46 до 25 дней, а доля неуспешных закупок снизилась с 40 до 31%. А благодаря тому, что появилась возможность использовать для закупок типовых товаров Prozorro Market без ограничений по сумме, объем закупок через электронный каталог составляет 8,8 миллиарда гривен – он вырос в 20 раз.

"В целом за время действия Постановления №1178 16,5 тысячи заказчиков проводили торги в Prozorro, каждый третий из них использовал Prozorro Market в своих закупках", - добавили в Минэкономики.