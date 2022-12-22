Видеопоздравление опубликовали на странице Генерального штаба ВСУ .

«Дорогие братья по оружию! Сердечно поздравляю вас с наступающими и Новым годом! Мы часто вспоминаем выражение "в темные времена хорошо видны светлые люди". Благодарю вас за поддержку и помощь. За то, что мы вместе в этой тяжелой несправедливой и неоправданной войне", – сказал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил от имени каждого украинского защитника и подчеркнул, что оружие наших партнеров уничтожает мировое зло и спасает невинные жизни.

"Цена мира чрезвычайно высока. Вспомните об этом, глядя на небо и Рождественскую Звезду на нем. Помолитесь за украинского воина, который сейчас в окопе собой защищает мир от беды. И поверьте, Господь именно там, рядом с ним. На стороне света и добра , правды и справедливости", - добавил Залужный.

21 декабря Митрополит Эпифаний вручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному орден святого Георгия Победоносца.

В Украину 21 декабря прибыл начальник генерального штаба вооруженных сил Польши генерал Раймунд Анджейчак с группой офицеров и встретился с Валерием Залужным.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb