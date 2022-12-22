"В темные времена хорошо видно светлых людей": главнокомандующий ВСУ Залужный поздравил партнеров с грядущими праздниками
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный поздравил партнеров с наступающим Рождеством и Новым годом
Видеопоздравление опубликовали на странице Генерального штаба ВСУ .
«Дорогие братья по оружию! Сердечно поздравляю вас с наступающими и Новым годом! Мы часто вспоминаем выражение "в темные времена хорошо видны светлые люди". Благодарю вас за поддержку и помощь. За то, что мы вместе в этой тяжелой несправедливой и неоправданной войне", – сказал Залужный.
Главнокомандующий ВСУ поблагодарил от имени каждого украинского защитника и подчеркнул, что оружие наших партнеров уничтожает мировое зло и спасает невинные жизни.
"Цена мира чрезвычайно высока. Вспомните об этом, глядя на небо и Рождественскую Звезду на нем. Помолитесь за украинского воина, который сейчас в окопе собой защищает мир от беды. И поверьте, Господь именно там, рядом с ним. На стороне света и добра , правды и справедливости", - добавил Залужный.
- 21 декабря Митрополит Эпифаний вручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному орден святого Георгия Победоносца.
- В Украину 21 декабря прибыл начальник генерального штаба вооруженных сил Польши генерал Раймунд Анджейчак с группой офицеров и встретился с Валерием Залужным.
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