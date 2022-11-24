Об этом пишет молдавское издание Newsmaker.

Пользователи публиковали фотографии без света и символически подписывали их "В темноте, но #безвас".

"Четыре часа, а электричества до сих пор нет. Но все нормально, мы держимся, потому что Украина держится и потому что #безвас", - написала гражданская активистка Констанца Доготару.

Журналистка и гражданская активистка Ната Албота тоже присоединилась к флешмобу.

"У меня есть свет, но нет покоя. Чувствую себя бессильным, и на ум приходят только ругательства. Но я точно знаю, что никакое зло не вечно, и я просто хочу присоединиться ко всем, кто озабочен и чувствует себя бессильным, чтобы сделать их большую гору". надежды и стойкости», - написала она.

Напомним, российские войска днем 23 ноября снова нанесли массированный ракетный удар по регионам Украины. Из-за новых ударов, по заявлению властей Украины, без электроснабжения осталось три региона: Киевская, Одесская и Черниговская области. Электричество отключилось и на большей территории Молдовы, в частности в некоторых районах Кишинева, в Комрате, Кагуле, Хинчештахе, Бельцах и Приднестровье. Россия выпустила около 70 ракет, украинские силы ПВО сбили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе.

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