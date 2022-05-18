"В телемарафоне не услышишь истории 7 тыс. награжденных и мнения 130 новых Героев Украины": Луценко призвал говорить правду о цене войны
Экс-нардеп, бывший глава МВД и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко раскритиковал национальный телемарафон единых новостей за "поток ура-пропаганды и нарциссизма", отсутствие в эфире историй награжденных участников войны и точек зрения новых Героев Украины и назвал проект "монополизированным"
Об этом Луценко написал в Facebook.
"В первые недели войны арестовичские басни о Чернобаевке и других легких победах были полезны и мотивационны. Но продолжение этого потока ура-пропаганды и нарциссизма становится неприемлемым для все большего числа украинцев. Доверие к монополизированному тв-марафону подрывает и то, что там вы не чувствуете историй 7 тысяч награжденных. Как не знаете точки зрения о ходе войны 130 новых Героев Украины. Если честно, то страна не знает даже их имен. Разве что пса Патрона. Да и то потому, что он не имеет права баллотироваться", - написал Луценко.
Политик выразил мнение, что телемарафон на фоне сверхтяжелых сражений способствует возникновению в обществе обсуждений по теме, что считать победой Украины.
Свое мнение Луценко изложил в следующих тезисах:
1. Победа Украины неизбежна, потому что героизм нашего народа опирается на поддержку коалиции 43 стран, на базе Рамштайн провозгласивших программу ленд-лиза для Украины.
2. Победой Украины станет восстановление территориальной целостности и вступление в НАТО и ЕС. Только членство в этих организациях является гарантией от последующей агрессии.
3. Добиться такого результата можно только одним способом – через очевидное военное поражение России, которое приведет к смене главы Кремля. Новый Горбачев/Ельцин должен признать международные правила и Украину как часть Европы. Именно за это платят жизнью и здоровьем тысячи героев ВСУ.
4. Путин сам попал в геополитическую ловушку. К счастью, на этот раз (в отличие от освободительной борьбы 1917-21 гг.) цели Украины и Западного мира совпали. Смена власти в Москве нужна и нам – для восстановления суверенитета, и нашим союзникам – для недопущения распространения тоталитарной, в том числе китайской, гегемонии.
5. Время перелома в этой войне еще не наступило. Поэтому людям нужно говорить правду о цене и целях войны, о героях ВСУ и их мнениях. Только так вся нация будет мобилизована на долгую и тяжелую борьбу. Которая обязательно закончится нашей Победой.
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