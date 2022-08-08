Политик поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

Телеканал "Еспресо" всегда был готов участвовать в совместном телемарафоне, но никто переговоров с каналом не проводил. Я убежден, что если бы пригласили Еспресо или другие новостные каналы, то это была бы политическая картинка. Когда же развлекательные каналы пытаются делать новости, это дает соответствующий результат – этот марафон никто не смотрит и доверия у общества к нему нет”, - отметил Княжицкий.

Нардеп добавил, что отключением патриотических телеканалов из эфира мы играем в пользу страны-агрессора России.

"Когда мы незаконно выключаем телеканалы "Еспресо", "5 канал" и "Прямой" из сети Т2, уменьшаем гражданам просмотр качественных украинских программ, то мы тоже играем на руку российским нацистам. У оккупантов каналов есть множество, которые они финансируют, любым способом продвигают украинскому зрителю. А мы наоборот - ограничиваем украинское вещание. Это все нелогично.Опять же все это делается ради политической монополии и построения автократии. А в условиях войны нужно противоположное: для Украины нужно делать все, чтобы развить демократию. Все патриотические силы, даже если они имеют разные взгляды на политику, но за демократию, должны быть в эфире", - заметил Николай Княжицкий.

По данным издания "Детектор Медиа", в мае 2022 года Еспресо стал одним из лидеров по количеству просмотров на YouTube.

18 апреля была зарегистрирована электронная петиция о возвращении в цифровой эфир Еспресо, 5 канала и Прямого. На 1 июля она набрала необходимые для дальнейшего рассмотрения 25 тысяч подписей.

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