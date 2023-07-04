Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель Telegram Реми Вон.

Он отметил, что ни один мессенджер не обеспечивает полной защиты от попыток идентифицировать пользователей с помощью DPI – технологии, позволяющей проверять и фильтровать трафик пользователей.

Он также заявил, что Телеграмм имеет несколько технологий для лучшей защиты данных пользователей. Среди них - возможность планировать сообщения и туннелировать свой трафик через встроенные прокси-серверы и дополнительные параметры конфиденциальности, такие как отключение голосовых звонков и метки времени "последнее посещение".

Несмотря на это, представитель посоветовал пользоваться VPN (виртуальными частными сетями), чтобы минимизировать риски в странах, где действуют авторитарные режимы.

"Хотя Telegram лучше, чем любой другой инструмент массового рынка, способный противостоять таким методам DPI, мы советуем активистам, живущим в авторитарных режимах, использовать инструменты, разработанные Telegram и провайдерами VPN, чтобы минимизировать риски", – говорит Реми Вон.