В Telegram отреагировали на опасения, что спецслужбы РФ могут следить за пользователями в мессенджере
В Telegram опровергли заявление NYT о том, что спецслужбы РФ могут следить за пользователями в мессенджере, и отметили, что у программы есть технологии для лучшей защиты данных
Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель Telegram Реми Вон.
Он отметил, что ни один мессенджер не обеспечивает полной защиты от попыток идентифицировать пользователей с помощью DPI – технологии, позволяющей проверять и фильтровать трафик пользователей.
Он также заявил, что Телеграмм имеет несколько технологий для лучшей защиты данных пользователей. Среди них - возможность планировать сообщения и туннелировать свой трафик через встроенные прокси-серверы и дополнительные параметры конфиденциальности, такие как отключение голосовых звонков и метки времени "последнее посещение".
Несмотря на это, представитель посоветовал пользоваться VPN (виртуальными частными сетями), чтобы минимизировать риски в странах, где действуют авторитарные режимы.
"Хотя Telegram лучше, чем любой другой инструмент массового рынка, способный противостоять таким методам DPI, мы советуем активистам, живущим в авторитарных режимах, использовать инструменты, разработанные Telegram и провайдерами VPN, чтобы минимизировать риски", – говорит Реми Вон.
- 3 июля The New Tork Times сообщило , что в России ФСБ получила технологии, позволяющие отслеживать переписки в таких зашифрованных мессенджерах, как Telegram, WhatsApp и Signal, а также идентифицировать анонимных пользователей, взламывать учетные записи и отслеживать геолокацию мобильных устройств.
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