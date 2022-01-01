В телефонной книге Лукашенко остался только один номер. И звонить ему все дороже, - Светлана Тихановская

Текст ее выступления, первая половина которого звучит на русском языке, а вторая – на белорусском, обнародован на сайте политики, передает Еспресо.TV .



По словам Тихановской, не сдаваться в борьбе за свободную и независимую Беларусь им помогают многочисленные примеры обычных белорусов, их жизненные истории, в том числе тех, кто ведет международную информационную и дипломатическую кампанию против диктатуры в Беларуси.



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"Я смотрю на белорусов и вижу силу света. От тех, кто так верит в новую Беларусь, что сделал ее строительство делом своей жизни. И чье плечо рядом каждый день. Кто открывает разные двери по всему миру. Кто создает для наших людей телефонную книгу, которая сейчас имеет много контактов", - сказала оппозиционерка.

Не обошла Тихановская внимание и так называемого президента Республики Беларусь, ее нынешнего самозванного правителя Александра Лукашенко."В телефонной книге проигравшего выборы остался только один номер. И звонить на него с каждым днем ​​становится все дороже. И гудки становятся длиннее", - подчеркнула Светлана Тихановская, чье обращение уже просмотрело более 218 тыс. пользователей.По данным западных аналитиков, в обмен на дальнейшую финансовую поддержку своего режима Лукашенко может согласиться с предложением Владимира Путина по поводу размещения на территории Республики Беларусь российских военных. Таким образом, говорят эксперты, РФ окончательно поглотит РБ, и Кремль получит широкий плацдарм для нескольких возможных ударов по Украине с севера.