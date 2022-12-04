Наблюдаю новое явление в медийной сфере.

Украинские (теле)ведущие общаются с российскими теле(гостями) на украинском. Некоторые из них отвечают по-украински, например, Белковский (и мы знаем, кто его научил) или Новиков. Некоторые стараются сказать хоть слово на украинском, например, слово "спасибо". И это приятно.

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По выражению лица многих гостей, особенно новеньких, заметно, что ситуация для них необычна, они растеряны, потому что не все понимают из услышанного. Но мужественно терпят неудобства, даже не просят повторить по-русски.

По выражению лица многих гостей, особенно новеньких, заметно, что ситуация для них необычна, они растеряны, потому что не все понимают из услышанного. Но мужественно терпят неудобства, даже не просят повторить на русском

Это новая языковая ситуация в украинско-российском диалоге, напоминающая довоенную языковую ситуацию в Украине, когда диалоги велись на двух языках одновременно, а участникам было преимущественно безразлично, на каком языке говорит его собеседник. Да и сейчас это еще случается, хотя, по моим наблюдениям, по крайней мере, в Киеве, все меньше.

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Таков украинский ответ русскому шовинизму на культурном фронте. Вместо "я не понимаю па русски" в странах Балтии, мы можем просто говорить с русскими на украинском. И в случае непонимания с их стороны "наивно" переспрашивать, точно ли они славяне?

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Об авторе. Владимир Горбач, политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества, эксперт по внешней и внутренней политике Украины

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