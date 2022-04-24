В телах жителей Бучи и Ирпеня судебные медики обнаруживают металлические проволочки от снарядов русской артиллерии.

Об этом сообщил украинский судебный врач Владислав Пировский The Guardian.



Патологоанатомы, проводящие исследования тел, найденных в братских захоронениях на Киевщине, заявили, что нашли маленькие металлические дротики в головах и в груди людей. Речь идет о флешетах, металлических дротиках длиной около 4 сантиметров. Они содержатся в снарядах, использующих танки и ствольную артиллерию. В одном снаряде может быть 8000 флешетов.



"Мы нашли несколько действительно тонких, похожих на ногти предметов в телах мужчин и женщин, а также другие мои коллеги в регионе. Очень тяжело найти их в теле, они слишком тонкие. Большинство этих тел из Бучи", – сказал Владислав Пировский.



Независимые эксперты, просмотревшие фотографии металлических стрел, подтвердили, что это были флешеты, противопехотное оружие, широко используемое во время Первой мировой войны.



По словам свидетелей в Буче, российская артиллерия выпустила флешетные снаряды за несколько дней до того, как военные силы вышли из этого района в конце марта.

Напомним, генерал, приказывавший обстреливать Бучу и Ирпень, родился в Черкасской области.

6 апреля председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обратился к спикерам ПАСЕ и призвал их посетить Киев, Бучу, Ирпень, Бородянку, Ворзель и Гостомель.

28 марта украинские силы обороны полностью освободили Ирпень от оккупантов.