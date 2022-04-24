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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В телах жителей Бучи и Ирпеня судебные медики обнаруживают металлические проволочки от снарядов русской артиллерии.

В телах жителей Бучи и Ирпеня судебные медики обнаруживают металлические проволочки от снарядов русской артиллерии.

24 апреля, 2022 воскресенье
22:57
война с Россией

Десятки мирных жителей, погибших во время российской оккупации Бучи, были убиты крохотными металлическими частями от снарядов русской артиллерии

Об этом сообщил украинский судебный врач Владислав Пировский The Guardian.

Патологоанатомы, проводящие исследования тел, найденных в братских захоронениях на Киевщине, заявили, что нашли маленькие металлические дротики в головах и в груди людей. Речь идет о флешетах, металлических дротиках длиной около 4 сантиметров. Они содержатся в снарядах, использующих танки и ствольную артиллерию. В одном снаряде может быть 8000 флешетов.

"Мы нашли несколько действительно тонких, похожих на ногти предметов в телах мужчин и женщин, а также другие мои коллеги в регионе. Очень тяжело найти их в теле, они слишком тонкие. Большинство этих тел из Бучи", – сказал Владислав Пировский.

Независимые эксперты, просмотревшие фотографии металлических стрел, подтвердили, что это были флешеты, противопехотное оружие, широко используемое во время Первой мировой войны.

По словам свидетелей в Буче, российская артиллерия выпустила флешетные снаряды за несколько дней до того, как военные силы вышли из этого района в конце марта.

  • Напомним, генерал, приказывавший обстреливать Бучу и Ирпень, родился в Черкасской области.
  • 6 апреля председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обратился к спикерам ПАСЕ и призвал их посетить Киев, Бучу, Ирпень, Бородянку, Ворзель и Гостомель.
  • 28 марта украинские силы обороны полностью освободили Ирпень от оккупантов.
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