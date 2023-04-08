В Тель-Авиве вооруженный мужчина въехал в толпу туристов, есть погибший и пострадавшие
Один человек погиб, пятеро получили ранения в результате теракта в парке Тель-Авива
Об этом сообщает Times of Israel.
Стрельба произошла в Тель-Авиве: вооруженный мужчина автомобилем выехал на велосипедную полосу и сбил несколько человек в пешеходной зоне. Погиб 30-летний мужчина, пять человек получили ранения. Все они – туристы.
По информации полиции, офицер на соседней заправке услышал шум после того, как террорист врезался в людей в парке на набережной Тель-Авива. Полицейский подошел к автомобилю вместе с инспекторами муниципалитета Тель-Авива и обнаружил, что водитель пытался достать находившееся у него оружие. Правоохранители застрелили нападающего. Полиция выясняет его прошлое и мотивы, проводит обыски территории, собирая доказательства. Некоторые СМИ сообщили, что нападавший был из израильского города Кфар-Касем.
В результате теракта ранены пять человек. Трое получили травмы средней тяжести, двое легко пострадали.
Премьер-министр Нетаньяху после сообщения о теракте в Тель-Авиве приказал вызвать все резервные подразделения пограничной полиции, вероятно, опасаясь дальнейшей эскалации.
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