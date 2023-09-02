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В Тель-Авиве произошли столкновения между противниками и сторонниками диктатуры в Эритрее: около 140 человек ранены

2 сентября, 2023 суббота
18:16
Мир

На юге Тель-Авива в субботу, 2 августа, произошли столкновения между сторонниками и противниками диктатуры эритрейского правительства и полицией, в результате чего ранения получили около 140 человек

Об этом информирует The Times of Israel .

Отмечается, что первоначально столкновения возникли между полицией и оппонентами режима Асмэры у места, где должно было состояться мероприятие, организованное посольством Эритреи. Протестанты прорвались из-за заграждения и начали погромы. Правоохранители были вынуждены применить световые и шумовые гранаты.

В заявлении израильской полиции говорится, что позже полицейские открыли огонь, когда почувствовали, что их жизни угрожает опасность.

По последней информации ранения получили около 140 человек, среди них по меньшей мере 30 правоохранителей. По данным одной из больниц, 35 человек находятся в тяжелом состоянии, еще не менее 11 раненых получили огнестрельные ранения. Кроме того, 39 протестующих были арестованы.

Позже правоохранители сообщили, что ситуация в Тель-Авиве находится под контролем. Граждан Эритреи, участвовавших в столкновениях, автобусами отвозят в места их проживания.

Справочно. Около 30 тысяч эритрейцев являются искателями убежища в Израиле. По их словам, они скрылись из Эритреи, чтобы избежать опасности, преследований принудительной военной службы. Страна имеет один из самых плохих в мире показателей соблюдения прав человека, а искатели убежища опасаются смерти, если им придется вернуться.

Правозащитные группы и эксперты ООН указывают, что в стране не проводятся выборы, нет свободных средств массовой информации, выезд из страны осуществляется за визами, многие молодые люди вынуждены проходить военную службу, срок которой не определен.

  • Ранее столкновение между сторонниками оппозиции и полицией произошло в столице Бангладеша Дацци. Протестующие требовали отставки премьер-министра Шейхи Гасины.
Общество
Израиль
Африка
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