В Тель-Авиве более 10 тыс. человек вышли на митинг против нового правительства

Об этом сообщили в Times of Israel.

Более 10 тыс. митингующих собрались на площади Хабима в Тель-Авиве, Израиль. Отмечается, что это произошло после обнародования министром юстиции Яривом Левиным планов пересмотра судебной системы Израиля.

Так, израильский народ выразил протест против нового правительства, возглавляемого премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

"Вместе с тысячами демонстрантов мы вышли на улицу, чтобы протестовать и громко кричать: Наша страна не может быть разрушена! Мы будем продолжать бороться за нашу демократию", - заявила в твиттере лидер левоцентристской партии "Авода" Мейрав Михаэли.

В среду министр юстиции Яров Левин объявил о противоречивом пакете правовых реформ, который существенно ограничит полномочия Верховного суда блокировать законы и правительственные решения, считающиеся дискриминационными и/или недемократическими, предоставит правительству контроль над отбором судей.

Напомним, в Израиле в июле 2020 года акции за отставку Нетаньяху переросли в стычки, тогда полиция применила водометы.

В ноябре 2022-го Нетаньяху официально вернулся на должность премьер-министра Израиля: группа партий, поддерживающих экс-премьера Беньямина Нетаньяху, получила 64 мандата, а группа фракций, составляющих коалицию – 51.

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