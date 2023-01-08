В Тель-Авиве более 10 тыс. человек вышли на митинг против нового правительства
В субботу 7 января тысячи жителей Израиля вышли на акцию протеста в столице, раздавались лозунги против правительства премьер-министра Нетаньяху
Об этом сообщили в Times of Israel.
Более 10 тыс. митингующих собрались на площади Хабима в Тель-Авиве, Израиль. Отмечается, что это произошло после обнародования министром юстиции Яривом Левиным планов пересмотра судебной системы Израиля.
Так, израильский народ выразил протест против нового правительства, возглавляемого премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
"Вместе с тысячами демонстрантов мы вышли на улицу, чтобы протестовать и громко кричать: Наша страна не может быть разрушена! Мы будем продолжать бороться за нашу демократию", - заявила в твиттере лидер левоцентристской партии "Авода" Мейрав Михаэли.
В среду министр юстиции Яров Левин объявил о противоречивом пакете правовых реформ, который существенно ограничит полномочия Верховного суда блокировать законы и правительственные решения, считающиеся дискриминационными и/или недемократическими, предоставит правительству контроль над отбором судей.
- Напомним, в Израиле в июле 2020 года акции за отставку Нетаньяху переросли в стычки, тогда полиция применила водометы.
- В ноябре 2022-го Нетаньяху официально вернулся на должность премьер-министра Израиля: группа партий, поддерживающих экс-премьера Беньямина Нетаньяху, получила 64 мандата, а группа фракций, составляющих коалицию – 51.
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