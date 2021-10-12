В Техасе запретили принудительную вакцинацию от COVID-19

Об этом сообщает Бабель со ссылкой на ВВС .

Эбботт призвал принять соответствующий закон в штате.



"Вакцинация от COVID-19 является нашей лучшей защитой от вируса, но она должна оставаться добровольной", - сказал губернатор в заявлении.

Ранее Эбботт отменил требование масочного режима в штате. В августе он издал подписал указ о запрете обязательной вакцинации госслужащих, включая школы и университеты.

Суды Техаса рассматривают жалобы на решения Эбботта по масок.