В Техасе вблизи Эль-Пасо произошла смертельная стрельба

Об этом пишет El Paso Times, передает "РБК-Украина".

Инцидент произошел в пустыне недалеко от техасского Эль-Пасо, куда местные жители обычно приезжают отдохнуть.

По прибытии полиция обнаружила несколько раненых и одну жертву - 21-летнего молодого человека, еще пятеро получили серьезные ранения в результате. Мотивы и причины стрельбы выясняются.

По информации журналистов рядом с местом происшествия располагается местный школьный спортивный комплекс и студенческий центр.