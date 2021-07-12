В Техасе вблизи Эль-Пасо произошла смертельная стрельба
В пустыне под техасским Эль Пасо произошла смертельная стрельба: полиция по прибытию обнаружила застреленным 21-летнего парня, еще пятеро получили серьезные ранения
Об этом пишет El Paso Times, передает "РБК-Украина".
Инцидент произошел в пустыне недалеко от техасского Эль-Пасо, куда местные жители обычно приезжают отдохнуть.
По прибытии полиция обнаружила несколько раненых и одну жертву - 21-летнего молодого человека, еще пятеро получили серьезные ранения в результате. Мотивы и причины стрельбы выясняются.
По информации журналистов рядом с местом происшествия располагается местный школьный спортивный комплекс и студенческий центр.
- Отметим, в мае после стрельбы в штате Калифорния президент США Джо Байден призвал Конгресс принять немедленные меры по законодательству об оружии
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