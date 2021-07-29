В Техасе техногенная катастрофа: из-за утечки на химзаводе погибли два человека, не менее 30 - пострадали
28 июля на химзаводе под Хьюстоном произошла утечка 45 тыс. кг смеси уксусной кислоты
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на NBC .
Компания LyondellBasell, которой принадлежит завод, сообщила, что всего в атмосферу попали более 100 тыс. фунтов смеси, содержащей уксусную кислоту - более 45 тыс. кг.
Местные власти официально подтвердили смерть двух человек.
Кроме того, после утечки в больницу доставили 30 человек. Им оказали необходимую медицинскую помощь и провели обследование. Из них 26 пострадавших почти сразу покинули больницу.
"Наша группа реагирования на инциденты сработала оперативно и утечку почти сразу остановили ... Мы очень сожалеем, что произошло. Мы возьмем из этой ситуации урок, чтобы предотвратить повторение таких инцидентов", - отметили в компании LyondellBasell.
Справка: уксусную кислоту используют в промышленных целях. Ее используют для получения белого уксуса. Влияние неразбавленной уксусной кислоты может вызвать серьезные ожоги и повреждения глаз.
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