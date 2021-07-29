В Техасе техногенная катастрофа: из-за утечки на химзаводе погибли два человека, не менее 30 - пострадали

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на NBC .



Компания LyondellBasell, которой принадлежит завод, сообщила, что всего в атмосферу попали более 100 тыс. фунтов смеси, содержащей уксусную кислоту - более 45 тыс. кг.

Местные власти официально подтвердили смерть двух человек.

Кроме того, после утечки в больницу доставили 30 человек. Им оказали необходимую медицинскую помощь и провели обследование. Из них 26 пострадавших почти сразу покинули больницу.



"Наша группа реагирования на инциденты сработала оперативно и утечку почти сразу остановили ... Мы очень сожалеем, что произошло. Мы возьмем из этой ситуации урок, чтобы предотвратить повторение таких инцидентов", - отметили в компании LyondellBasell.



Справка: уксусную кислоту используют в промышленных целях. Ее используют для получения белого уксуса. Влияние неразбавленной уксусной кислоты может вызвать серьезные ожоги и повреждения глаз.