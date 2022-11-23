В течении 23 ноября Россия попала ракетами по трем жилым домам, погибли 10 человек, - МВД
Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что в результате обстрелов РФ 23 ноября погибло 10 человек и были разрушены 3 жилых дома
Об этом он написал в facebook.
Он также подчеркнул, что только с 10 октября по 23 ноября россияне совершили около 600 ракетных атак по Украине.
"Россия продолжает наносить массированные ракетные удары по мирному населению всей Украины. Сегодня имеем три попадания в многоэтажные дома. К сожалению, 10 человек погибли", - пишет министр.
Он также отметил, что недавно Россия обстреляла роддом на Запорожье ракетами С-300, в результате чего погиб новорожденный мальчик. Мать удалось спасти, спасатели ГСЧС всю ночь проводили ликвидацию пожара и спасательно-поисковые мероприятия.
"Новорожденному мальчику было всего 2 дня, когда россияне лишили его жизни. Спланированный обстрел роддома в Запорожье, где находились только матери и медперсонал — не просто военное преступление. Ракеты С-300 россияне сознательно направили в место, где рождается жизнь", - заявил Монастырский.
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В среду, 23 ноября, ракеты россиян попали в объект инфраструктуры и двухэтажный дом в Киеве, также оккупанты обстреляли жилой дом в Вышгороде. Снабжение воды приостановлено по всей столице. По состоянию на 20:15 известно, что в результате массированных обстрелов российских оккупантов пострадали 35 человек.
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