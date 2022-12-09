В течение зимы в энергосистеме будет существовать дефицит, - Укрэнерго

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Если исходить из сегодняшней ситуации, из сегодняшнего состава генерации, мы понимаем, что дефицит будет существовать по крайней мере во время осенне-зимнего периода", – отметил он.

По словам Кудрицкого, недостаток можно частично компенсировать мерами вроде импорта, но полностью его покрыть таким образом не удастся.

Глава "Укрэнерго" напомнил, что сейчас идет постепенное восстановление генерирующих мощностей в энергосистеме, и электростанции постепенно возобновляют работу. Как следствие, объем доступной генерации постепенно увеличивается, уменьшая дефицит.

"Думаю, что через несколько дней мы достигнем предела, когда можно будет четко соблюдать плановые графики отключений по областям, которые вводит облэнерго", — подытожил Кудрицкий.

Также в Укрэнерго сегодня, 9 декабря, сообщили, что с 10 октября Россия выпустила по энергетической инфраструктуре Украины более 1000 ракет и дронов.

А вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил , что ракетными обстрелами РФ около 50% энергетической инфраструктуры Украины было "значительно повреждено", а часть - "полностью разрушена".

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