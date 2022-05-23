Об этом сообщило Минобороны Великобритании в твиттере .

"За первые три месяца своей "специальной военной операции" Россия, вероятно, испытала такое же количество погибших, как и Советский Союз во время его девятилетней войны в Афганистане", - отметили в разведке.

Сочетание плохой тактики низкого уровня, ограниченного воздушного прикрытия, отсутствия гибкости, а также командного подхода, который может усугубить неудачи, привело к таким потерям, которые при наступлении на Востоке Украины продолжают расти, говорят в розведке Британии.

"Российское общество в прошлом оказалось чувствительно к потерям во время войн. По мере роста потерь в Украине они будут становиться все более очевидными, а недовольство войной в обществе и желание озвучить ее могут расти", - отметили в Минобороны.

С 24 февраля по 23 мая оккупанты потеряли около 29,2 тыс. военных, 1293 танка, 604 системы артиллерии и 476 беспилотников.

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