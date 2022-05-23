В течение трех месяцев РФ, вероятно, понесла такие же потери, как и СССР в Афганистане за 9 лет, - британская разведка
За время полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла столько же оккупантов, сколько СССР в Афганистане, поэтому россияне могут выразить недовольство войной
Об этом сообщило Минобороны Великобритании в твиттере .
"За первые три месяца своей "специальной военной операции" Россия, вероятно, испытала такое же количество погибших, как и Советский Союз во время его девятилетней войны в Афганистане", - отметили в разведке.
Сочетание плохой тактики низкого уровня, ограниченного воздушного прикрытия, отсутствия гибкости, а также командного подхода, который может усугубить неудачи, привело к таким потерям, которые при наступлении на Востоке Украины продолжают расти, говорят в розведке Британии.
"Российское общество в прошлом оказалось чувствительно к потерям во время войн. По мере роста потерь в Украине они будут становиться все более очевидными, а недовольство войной в обществе и желание озвучить ее могут расти", - отметили в Минобороны.
- С 24 февраля по 23 мая оккупанты потеряли около 29,2 тыс. военных, 1293 танка, 604 системы артиллерии и 476 беспилотников.
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