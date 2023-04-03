В течение трех дней марта в Киеве зафиксировали шесть температурных рекордов, - наблюдение
С 24 по 26 марта в столице ученые зафиксировали шесть рекордных показателей температуры воздуха
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского .
По данным наблюдений в марте среднемесячная температура воздуха в Киеве составила 4,8 °С, что выше климатической нормы на 2,3 °С.
Сообщается, что в рейтинге самых теплых март 2023 года занял 11-ю позицию.
Холоднее всего было 13 марта, тогда минимальная температура снизилась под утро до -4,0 °С, а теплее всего – 24 числа, температура повысилась до +20,0 С°, установив температурный рекорд.
Всего в течение трех дней с 24 по 26 марта в столице зафиксировали шесть температурных рекордов.
"Осадков на проспекте Науки выпало 42 мм или 105% климатической нормы", – добавляют в ведомстве.
- В первый день 2023 года синоптики зафиксировали тепловые температурные рекорды в Волынской, Тернопольской и Ривненской областях, а также во Львове .
- В Украине в первые два дня года фиксировали экстремально высокие температуры. В частности, самые высокие показатели наблюдали в западных и южных областях. В Ивано-Франковске воздух прогрелся до +20 °С, в Измаиле до +18 °С. В Киеве установили рекорд января за всю историю наблюдений – зафиксирована температура: +13,2 °С два дня подряд. Синоптики объяснили причину .
- Также в столице в первые три дня фиксировали температурные рекорды.
- 18 января в столице зафиксировали три температурных рекорда. В частности, впервые за годы наблюдений среднесуточная температура составила +7,3 °С.
- В столице за первый месяц года зафиксировали 16 температурных рекордов, в том числе в январе средняя температура вошла в десятку самых теплых за последние 142 года.
- 29 марта в столице зафиксировали рекорд максимальной скорости ветра - 17 м/с (61 км/ч).
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