В течение трех дней марта в Киеве зафиксировали шесть температурных рекордов, - наблюдение

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского .

По данным наблюдений в марте среднемесячная температура воздуха в Киеве составила 4,8 °С, что выше климатической нормы на 2,3 °С.

Сообщается, что в рейтинге самых теплых март 2023 года занял 11-ю позицию.

Холоднее всего было 13 марта, тогда минимальная температура снизилась под утро до -4,0 °С, а теплее всего – 24 числа, температура повысилась до +20,0 С°, установив температурный рекорд.

Всего в течение трех дней с 24 по 26 марта в столице зафиксировали шесть температурных рекордов.

"Осадков на проспекте Науки выпало 42 мм или 105% климатической нормы", – добавляют в ведомстве.