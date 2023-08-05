В течение суток защитники Украины поразили 2 командных пункта и 5 складов боеприпасов россиян, - Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 5 августа.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке.

В течение суток произошло 30 боевых столкновений. Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 5 складов боеприпасов и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Ситуация на фронте и обстрелы территории Украины

В течение суток, по состоянию на 18:00, российский враг нанес 1 ракетный и 48 авиационных ударов, совершил 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.