В течение суток защитники Украины поразили 2 командных пункта и 5 складов боеприпасов россиян, - Генштаб
Украинские воины продолжают ликвидировать российских окупантов, воюющих против нашей страны
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 5 августа.
"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке.
В течение суток произошло 30 боевых столкновений. Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 5 складов боеприпасов и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.
Ситуация на фронте и обстрелы территории Украины
В течение суток, по состоянию на 18:00, российский враг нанес 1 ракетный и 48 авиационных ударов, совершил 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
- На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.
- На Сиверском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Одноробовки, Стрелечьей и Гатища Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, среди которых Гремяч, Веселое Черниговской области; Волфино, Павловка, Сосновка Сумской области и Верхняя Писаревка, Гатище и Варваровка Харьковской области.
- На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в районах Ольшаной и Синьковки Харьковской области. Враг нанес авиационные удары в районах Кисловки и Крахмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Фиголовка, Двуречная, Западное, Купянск, Петропавловка и Подолы Харьковской области.
- В Лиманском направлении враг вел безрезультатные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары возле Невского и Белогоровки Луганской области и Торского, Серебрянки, Дибровы и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное и Раздолевка Донецкой области.
- На Бахмутском направлении силы обороны удерживают противника в районе Курдюмовки Донецкой области. Враг нанес авиаудары в районах Хромово, Клещиевки, Ступочек, Дилиевки, Александро-Шультино и Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василевка, Миньковка, Новомарково, Марково, Богдановка и Ивановское Донецкой области.
- На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Враг нанес авиационные удары в районе Новокалиново Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Карловка Донецкой области.
- На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Красногоровка, Марьинка, Победа, Гергиевка, Елизаветовка и Курахово Донецкой области.
- На Шахтерском направлении враг предпринял неудачные попытки восстановить утраченное положение в Старомайорском районе. Нанес авиационные удары в районах Павловки, Золотой Нивы и Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское Донецкой области и Левадное на Запорожье.
- На Запорожском направлении враг, нанося авиационные удары, вел безрезультатные наступательные действия в районе Работино Запорожской области. Противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Ровнополь, Новодаровка, Темировка, Ольговское, Чаривное, Новоандреевка Запорожской области.
- На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Дудчаны, Змиевка, Велетенское, Херсон Херсонской области и Очаков Николаевской области.
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