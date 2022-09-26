Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Оккупанты обстреляли Купянский, Чугуевский, Изюмский, Харьковский и Богодуховский районы. В селе Железнодорожное из-за обстрелов начался пожар на агропредприятии, пострадавших от возгорания нет.

Синегубов сообщает, что в общей сложности госпитализированы 6 человек. Среди пострадавших – 19-летняя девушка в Харьковском районе, 1 мужчина и 3 женщины в Купянском, 78-летний мужчина в Изюмском районе.

Также он рассказал, что подразделения ГСЧС в сутки обследовали 26 га территорий и обезвредили 1083 взрывоопасных предметов.

Ночью 26 сентября россияне 9 раз ударили ракетами по днепропетровским общинам, в общей сложности было выпущено 130 снарядов.

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