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В течение суток ВСУ уничтожили 330 оккупантов, 2 боевые машины и 1 танк, - Генштаб
За сутки оккупанты потеряли 2 боевые машины, 1 танк и 330 своих военных. В настоящее время общие потери личного состава россиян за время полномасштабного вторжения составляют 84 210 человек
Об этом сообщает Геншаб ВСУ .Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.11 ориентировочно составили:
- личного состава – около 84210 (+330) человек ликвидировано
- танков ‒ 2886 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 5817 (+2) ед.
- артиллерийских систем – 1868 (+1) ед.
- РСЗО – 393 (+0) ед.
- средства ПВО – 209 (+0) ед.
- самолетов – 278 (+0) ед,
- вертолетов – 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+1),
- крылатые ракеты 480 (+0),
- корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4371 (+3) ед,
- специальная техника – 161 (+0).
- За сутки ВСУ уничтожили дрон типа "Орлан-10" и поразили пункт управления и состав боеприпасов противника. Также было подтверждено поражение живой силы врага 18 ноября, в результате чего пострадали 160 оккупантов.
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