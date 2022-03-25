В течение суток ВСУ отразили 9 вражеских атак, уничтожили 12 танков и 9 артиллерийских систем. Агрессор потерял более 200 военных, - Генштаб

Оперативную информацию Генштаб ВСУ сообщил в Facebook.



"Группировка объединенных сил ведет устойчивую оборонительную операцию на Донецком, Слобожанском и части Таврического направлений в определенной операционной зоне, сосредотачивая основные усилия на недопущении прорыва противника. В течение суток наши воины отбили 9 вражеских атак, уничтожили 12 танков, около 20 единиц техники и 9 артиллерийских систем. Противник потерял более 200 военнослужащих. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты 2 самолета и 2 БПЛА врага", - говорится в сообщении ВСУ.



Воздушные Силы ВСУ поразили 6 воздушных целей врага: 1 самолет, 1 БПЛА и 4 крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил осуществляла патрулирование воздушного пространства, истребительное прикрытие войск и объектов. Ударная авиация оказывала огневое влияние по колоннам бронетехники, логистическим центрам и скоплениям войск врага.



На Волыни главные усилия сил обороны сосредотачиваются на прикрытии гос границы.



В Северской области продолжается ведение оборонной операции. Группировка войск удерживает город Чернигов и сдерживает продвижение противника в направлении Киева.



Группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и устойчивое удержание всех определенных рубежей обороны.



На Юге продолжается ведение оборонной операции в определенной операционной зоне, проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны.



"Российские террористические войска продолжают вести боевые действия, сознательно в нарушение норм международного гуманитарного права и правила ведения войны", - подчеркнули в ВСУ.





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