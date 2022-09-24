Подтверждено еще одно контрольное поражение Каховского моста, ликвидировано более 50 рашистов и около 20 единиц техники, самолет и вертолет

Об этом сообщает ОК "Юг".

Враг продолжает свои попытки удержаться на рубежах обороны, но, под влиянием наших активных действий, вынужден обустраивать новые, на большем удалении от нынешней линии фронта.

ВСУ провели подготовительную работу по выявлению пунктов управления, мест сосредоточения вражеского вооружения и техники, установлению мест подтягивания резерва, в том числе и по железной дороге по направлению временно оккупированного Крыма. Над этими объектами устанавливается огневой контроль.

Авиация ВСУ нанесла 20 ударов по врагу. В Николаевском районе уничтожен вражеский вертолет Ми-8, а в Бериславском районе Херсонщины силами и средствами противовоздушной обороны сбит российский штурмовик Су-25.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 290 огневых задач, в том числе поразив понтонную переправу в Новой Каховке, два скопления вооружения и техники в Бериславском районе, 3 ячейки сил и средств в Каховском и Херсонском районах, станцию радиоэлектронной борьбы в районе Крутого Яра, ракетный комплекс "Тор" в Баштанском районе Николаева, колонну вооружения и техники - в Каховке.

Подтверждено еще одно контрольное поражение Каховского моста.

Остальные потери врага за боевой день составляют 51 рашист, 152 мм гаубица "Мста-Б", танк и 16 единиц другой авто-бронетехники.

В Черном море маневрируют 15 вражеских кораблей и катеров, среди которых 3 надводных и 1 подводный носитель "Калибров". Их наготове 28.

Напомним, накануне враг применил на Юге химическое оружие: обошлось без жертв и критических состояний.

Также кафиры 23 сентября на Юге запустили 9 иранских дронов, большинство из них сбито, 1 человек погиб.

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