Об этом сообщил Генштаб ВСУ на фейсбуке.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.03.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 163 320 (+760) человек ликвидировано

танков ‒ 3506 (+2)

боевых бронированных машин ‒ 6823 (+13)

артиллерийских систем – 2552 (+13)

РСЗО – 504 (+1) ед.

средств ПВО ‒ 265 (+0)

самолетов – 305 (+0)

вертолетов – 290 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2145 (+0)

крылатых ракет ‒ 907 (+0)

кораблей /катеров ‒ 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 5401 (+7)

специальной техники ‒ 258 (+1)

Данные уточняются.

Напомним, утром Генштаб отчитывался , что за прошедшие сутки ВСУ отразили более 70 вражеских атак на 5 направлениях, а также поразили 5 пунктов управления, ЗРК и районы скопления войск РФ.