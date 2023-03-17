В течение суток ВСУ ликвидировали 760 россиян, 13 бронемашин и вертолет
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 163 320 военных, 6823 бронемашины, 3506 танков, 305 самолетов и 290 вертолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ на фейсбуке.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 163 320 (+760) человек ликвидировано
- танков ‒ 3506 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 6823 (+13)
- артиллерийских систем – 2552 (+13)
- РСЗО – 504 (+1) ед.
- средств ПВО ‒ 265 (+0)
- самолетов – 305 (+0)
- вертолетов – 290 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2145 (+0)
- крылатых ракет ‒ 907 (+0)
- кораблей /катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5401 (+7)
- специальной техники ‒ 258 (+1)
Данные уточняются.
Напомним, утром Генштаб отчитывался , что за прошедшие сутки ВСУ отразили более 70 вражеских атак на 5 направлениях, а также поразили 5 пунктов управления, ЗРК и районы скопления войск РФ.
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