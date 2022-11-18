В течение суток враг нанес 5 ракетных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, - Генштаб
В течение пятницы, 18 ноября, враг нанес 5 ракетных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Об этом сообщили в telegram Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
"На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины", - говорится в сообщении.
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В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
Слобожанское направление – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Ветеринарное, Глубокое, Двухлетняя, Огурцово, Осиново, Старица, Домашнее и Фиголовка Харьковской области;
Купянское и Лиманское направления – по артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Песчаное и Табаевка Харьковской области; Грековка, Макеевка, Невское, Новоселовское, Площадка и Стельмаховка в Луганской и Колодец и Торское Донецкой области;
Бахмутское направление – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Клищиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Опросное, Майорск, Раздоловка, Солечино, Яков;
Авдеевское направление – по всему спектру артиллерии, по районам населенных пунктов: Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Нью-Йорк и Первомайское Донецкой области;
Новопавловское направление – из разнокалиберной артиллерии, по районам Богоявленки, Нескучного, Времевки, Угледара и Новополя в Донецкой области;
Запорожское направление – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Железнодорожное, Орехов, Щербаки и Павловка Запорожской области и Пречистовка – Донецкой;
Криворожское направление – из артиллерии, в районе населенного пункта Милово Херсонской области.
На Херсонском направлении минометных и артиллерийских обстрелов, в частности, подверглись районы населенных пунктов Антоновка, Белозерка, Николаевка, Одрадокаменка и Чернобаевка Херсонской области.
- 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.
- ВСУ 11 ноября вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.
- В Генштабе 17 ноября сообщили о вероятности усиления наступления оккупантов в Донецкой области.
- 18 ноября стало известно, что российское командование может перебросить часть выведенных из Херсона войск для усиления группировки, атакующей Бахмут Донецкой области.
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