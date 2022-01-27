В течение суток в зоне ООС сохраняется "тишина"
26 января оккупанты не нарушали режим "тишины" на Донбассе
Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.
"За прошедшие сутки, 26 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В штабе ООС добавляют, что украинские военные продолжают давать отпор и сдерживать российскую вооруженную агрессию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.7
Покупка 28.7Продажа 29
-
EUR
Покупка 32.23Продажа 32.72
- Актуальное
- Важное