В течение суток в зоне ООС сохраняется "тишина"

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.



"За прошедшие сутки, 26 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.



В штабе ООС добавляют, что украинские военные продолжают давать отпор и сдерживать российскую вооруженную агрессию.

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