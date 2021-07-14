В течение суток в Украине зафиксировано 25 смертей от COVID-19, заразились 547 человек
По состоянию на утро 14 июля в Украине зафиксировано 2 242 245 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 665 - летальные, 2 179 076 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
В течение суток 13 июля было зарегистрировано 547 новых случаев COVID-19 (в том числе 34 ребенка и 23 медработника), 25 человек умерли, 797 пациентов выздоровели.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 165 случаев;
- Винницкая область - 6 случаев;
- Волынская область - 6 случаев;
- Днепропетровская область - 31 случай;
- Донецкая область - 31 случай;
- Житомирская область - 4 случая;
- Закарпатская область - 6 случаев;
- Запорожская область - 26 случаев;
- Ивано-Франковская область - 2 случая;
- Киевская область - 39 случаев;
- Кировоградская область - 2 случая;
- Луганская область - 23 случая;
- Львовская область - 22 случая;
- Николаевская область - 19 случаев;
- Одесская область - 36 случаев;
- Полтавская область - 13 случаев;
- Ривненская область - 6 случаев;
- Сумская область - 22 случая;
- Тернопольская область - 1 случай;
- Харьковская область - 20 случаев;
- Херсонская область - 25 случаев;
- Хмельницкая область - 18 случаев;
- Черкасская область - 13 случаев;
- Черновицкая область - 11 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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