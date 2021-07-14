В течение суток в Украине зафиксировано 25 смертей от COVID-19, заразились 547 человек

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



В течение суток 13 июля было зарегистрировано 547 новых случаев COVID-19 (в том числе 34 ребенка и 23 медработника), 25 человек умерли, 797 пациентов выздоровели.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 165 случаев;

Винницкая область - 6 случаев;

Волынская область - 6 случаев;

Днепропетровская область - 31 случай;

Донецкая область - 31 случай;

Житомирская область - 4 случая;

Закарпатская область - 6 случаев;

Запорожская область - 26 случаев;

Ивано-Франковская область - 2 случая;

Киевская область - 39 случаев;

Кировоградская область - 2 случая;

Луганская область - 23 случая;

Львовская область - 22 случая;

Николаевская область - 19 случаев;

Одесская область - 36 случаев;

Полтавская область - 13 случаев;

Ривненская область - 6 случаев;

Сумская область - 22 случая;

Тернопольская область - 1 случай;

Харьковская область - 20 случаев;

Херсонская область - 25 случаев;

Хмельницкая область - 18 случаев;

Черкасская область - 13 случаев;

Черновицкая область - 11 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (165), Киевской (39), Одесской (36), Донецкой (31) и Днепропетровской (31) областях", - отметили в Минздраве.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.