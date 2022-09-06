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Главная война с Россией В течение суток уничтожено около 90 оккупантов, 4 склада боеприпасов, десятки единиц бронетехники и вертолет, - ОК "Юг"

В течение суток уничтожено около 90 оккупантов, 4 склада боеприпасов, десятки единиц бронетехники и вертолет, - ОК "Юг"

6 сентября, 2022 вторник
03:38
война с Россией

Также воздушные силы ВСУ сбили вражеский беспилотник "Орлан-10" и две ракеты Х-59.

Об этом сообщает ОК "Юг".

"В районе Новогригоровки, в Николаевской области, при попытке атаковать наши позиции, был открыт огонь на поражение и уничтожен ударный вражеский вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.

Потери врага составляют:

  • 86 россиян
  • 4 танка
  • 12 единиц автобронетехники
  • 4 гаубицы 152-го калибра "Мста-Б" и "Мста-С"
  • 3 пушки 152-го калибра "Гиацинт-Б" и "Гиацинт-С"
  • станцию связи
  • противотанковый ракетный комплекс.

Также уничтожен вражеский беспилотник "Орлан-10" в районе Высокополья. Во время ракетной атаки по освобожденным территориям Херсонщины, в районе Андреевки, силами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты Х-59.

Кроме того, ликвидировано четыре склада вражеских боеприпасов в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах.

Наша авиация нанесла 18 ударов по позициям, логистике, командным и опорным пунктам врага.

Ракетно-аптиллерийскими подразделениями выполнено 370 огневых задач по поражению подразделений ПВО, районов сосредоточения сил и средств, станций РЭБ и понтонных переправ вблизи Дарьевки и вдоль Каховской ГЭС.

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Запорожье
Одещина
Николаевщина
Херсонщина
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