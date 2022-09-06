В течение суток уничтожено около 90 оккупантов, 4 склада боеприпасов, десятки единиц бронетехники и вертолет, - ОК "Юг"
Также воздушные силы ВСУ сбили вражеский беспилотник "Орлан-10" и две ракеты Х-59.
Об этом сообщает ОК "Юг".
"В районе Новогригоровки, в Николаевской области, при попытке атаковать наши позиции, был открыт огонь на поражение и уничтожен ударный вражеский вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.
Потери врага составляют:
- 86 россиян
- 4 танка
- 12 единиц автобронетехники
- 4 гаубицы 152-го калибра "Мста-Б" и "Мста-С"
- 3 пушки 152-го калибра "Гиацинт-Б" и "Гиацинт-С"
- станцию связи
- противотанковый ракетный комплекс.
Также уничтожен вражеский беспилотник "Орлан-10" в районе Высокополья. Во время ракетной атаки по освобожденным территориям Херсонщины, в районе Андреевки, силами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты Х-59.
Кроме того, ликвидировано четыре склада вражеских боеприпасов в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах.
Наша авиация нанесла 18 ударов по позициям, логистике, командным и опорным пунктам врага.
Ракетно-аптиллерийскими подразделениями выполнено 370 огневых задач по поражению подразделений ПВО, районов сосредоточения сил и средств, станций РЭБ и понтонных переправ вблизи Дарьевки и вдоль Каховской ГЭС.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.5
Покупка 39.5Продажа 40.31
-
EUR
Покупка 39.14Продажа 40.22
- Актуальное
- Важное