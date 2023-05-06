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В течение суток украинские ВВС пять раз ударили по скоплению россиян

6 мая, 2023 суббота
19:34
Война с Россией

В течение суток 6 мая авиация Сил обороны нанесла пять ударов по районам сосредоточения оккупантов и их технике, а также по вражескому зенитно-ракетному комплексу

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Также в течение суток украинские защитники уничтожили четыре беспилотника "шахед-136/131" и два разведывательных дрона.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь поразили пункт управления захватчиков, три района сосредоточения вражеского вооружения и военной техники. Также был нанесен удар по артиллерийскому подразделению на огневой позиции.

Враг на протяжении суток нанес 6 ракетных, 25 авиационных ударов и совершил более 20 обстрелов из РСЗО

Противник за сутки нанес шесть ракетных ударов по территории Украины, в том числе по городам Часов Яр, Константиновка и Херсон. Также было совершено 25 авиаударов и более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате вражеских ударов были повреждены частные жилые дома и ряд гражданской инфраструктуры.

Российская армия продолжает сосредоточивать основные усилия на наступательных действиях на Бахмутском и Марьинском направлениях, в частности в Бахмуте и Марьинке идут тяжелые бои. На этих направлениях враг в течение суток совершил более 30 атак.

Волынское и Полесское направления: оперативная обстановка изменений не претерпела. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

Сиверское и Слобожанское направления: на протяжении суток враг совершил авиаудары по населенным пунктам Заречье, Леоновка и Красный Хутор Черниговской области. Из минометов и артиллерии обстрелял населённые пункты Железный Мост, Леоновка, Черниговской области; Ривне, Бояро-Лежачи, Волфино Сумской области, а также Лемищенное, Гранов, Козача Лопань, Стрелка, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Вовчанские Хутора, Охримовка, Черное и Хатнее Харьковской области.

Купянское направление: артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Красное Первое, Дворична, Западное, Синькивка, Песчаное, Вишневое и Стельмахивка Харьковской области. Также противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенного пункта Синькивка.

Лиманское направление: артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Макеевка и Невское Луганской области и Белогоровка и Спорное Донецкой области. В течение суток безуспешно наступал в направлении Белогоровки и Спорного.

Бахмутское направление: обстреливал  населенные пункты Веселое, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Пивденное, Торецкое, Пивничное и Нью-Йорк Донецкой области. Также продолжаются тяжелые бои за Бахмут. В течение суток враг безуспешно наступал в направлениях Богдановки, Ивановского, Предтечиного и Нью-Йорка.

Авдеевское направление: противник совершил обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Северное, Карловка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

Марьинское направление: вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Георгиевка и Победа Донецкой области.

Шахтерское направление: в течение текущих суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направления: в течение суток произвели обстрелы населенных пунктов вблизи линии боевого столкновения. В частности, это - Бурлацкое, Вольное Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Антоновка Херсонской области и Херсон.

У противника продолжает ухудшаться морально-психологическое состояние: жалуется на плохое обеспечение медикаментами и экипировкой.

В одном из подразделений захватнических войск в поселке Мулино Нижегородской области командиры открыто называют подчиненных "пушечным мясом". Российские военнослужащие жалуются на плохое медицинское обеспечение, а также неудовлетворительное обеспечение средствами индивидуальной защиты и экипировкой.

Кроме того, около половины личного состава не могут оформить карты для выплат. Поэтому они опасаются, что в случае их гибели, их деньги не достанутся их семьям.

Захватчики продолжают грабить предприятия на временно оккупированных территориях

По состоянию на 5 мая россияне во временно оккупированном Энергодаре вывезли с предприятия "Электропроводмонтаж-10" все станочное оборудование. Кроме того, на территории предприятия разграблен склад и не осталось ни одного легкового автомобиля.

  • Российские войска в ночь на 6 мая раз атаковали сетевую инфраструктуру, из-за чего осталась без электроэнергии часть потребителей в семи областях Украины
Украина
Россия
Луганщина
военные силы Украины
Херсонщина
Черниговщина
Донетчина
Запорожская область
Бахмут
Константиновка
Энергодар
Харковщина
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