В течение суток СБУ задержала вражеских агентов в 4 областях Украины

Об этом сообщили в Telegram.



Итоги работы спецслужбы за минувшие сутки (3 марта):



В Луганской области СБУ начала производство по террористу "ЛНР". Он в сопровождении российских военных прибыл в г. Беловодск, объявил себя руководителем военно-гражданской администрации и требовал полного подчинения всех органов местной власти. Также оккупант заявлял, что Беловодск является территорией "ЛНР".



В настоящее время продолжается досудебное расследование по ч.1 ст. 109 Уголовного кодекса. В нем говорится, что действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.



В свою очередь, в Винницкой области СБУ обнаружила тайник с оружием и взрывчаткой, который был замаскирован в лесополосе.



"Силовики обнаружили в сумке советского образца почти 2 кг тротила и пластида, 10 гранат РГД и Ф1 с запалами, снаряженный патронами барабан к автоматическому стрелковому оружию, гранаты для подствольного гранатомета", - говорится в сообщении.



В Днепре задержан агент спецслужб РФ, который распространял материалы, в которых одобрял агрессию РФ против Украины и предлагал мирным гражданам объединяться вокруг идей "русского мира".



Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в совершении тяжких и особо тяжких преступлений: ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий) и ч.1 ст. 263 (запрет ношения, хранения, приобретения, передачи или сбыта огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины.



В Черкасской области разоблачили вражескую агитаторку, распространявшую в соцсетях пропаганду страны-агрессора и панические настроения. Кроме того, распространяла фейки по деятельности органов государственной власти и подавала искривленные данные о военном состоянии.



В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса она уведомлена о подозрении в совершении преступления. Эта статья запрещает умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.



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