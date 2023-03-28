Об этом сообщил в telegram-канале глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Город Херсон враг обстрелял 8 раз.

"29 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома, территорию и здание учебного заведения. К сожалению, есть пострадавшие - пять человек получили ранения", - говорится в сообщении.

В частности, сообщается, что с деоккупированной территории области эвакуированы 116 человек.