В течение суток российская армия обстреляла Херсонщину 60 раз, пять человек ранены
За минувшие сутки, 27 марта, противник совершил 60 обстрелов Херсонщины, есть пострадавшие - пять человек получили ранения
Об этом сообщил в telegram-канале глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Город Херсон враг обстрелял 8 раз.
"29 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома, территорию и здание учебного заведения. К сожалению, есть пострадавшие - пять человек получили ранения", - говорится в сообщении.
В частности, сообщается, что с деоккупированной территории области эвакуированы 116 человек.
- В течение 25 марта РФ выпустила по Херсонской области 210 снарядов тяжелой артиллерии и "градов", из-за российских атак девять мирных жителей получили ранения.
- 26 марта в Херсонской области на российских взрывчатках взорвались четверо молодых мужчин. Один из пострадавших потерял две ноги, другой - получил повреждения верхних конечностей.
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