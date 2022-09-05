Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме.

"Россия убивает гражданских! За 4 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Курахово и 1 в Соледаре. Еще 3 человека получили ранения... Каждый военный преступник будет наказан!", - пишет Кириленко.

Общее число убитых жителей Донбасса со времени полномасштабного вторжения составляет 800 человек. Также 2017 человек были ранены.

Павел Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

В ночь на 5 сентября россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Никопольского района Днепропетровской области. Повреждены 10 частных домов, многоэтажка, а также гимназия, детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе. Люди не пострадали.

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