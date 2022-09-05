В течение суток россияне убили по меньшей мере трех мирных жителей Донбасса, еще троих ранили, - ОВА
За 4 сентября россияне убили троих мирных жителей Донбасса: 2 в Курахово и 1 в Соледаре. Ранения получили три человека
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме.
"Россия убивает гражданских! За 4 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Курахово и 1 в Соледаре. Еще 3 человека получили ранения... Каждый военный преступник будет наказан!", - пишет Кириленко.Общее число убитых жителей Донбасса со времени полномасштабного вторжения составляет 800 человек. Также 2017 человек были ранены.
Павел Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
- В ночь на 5 сентября россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Никопольского района Днепропетровской области. Повреждены 10 частных домов, многоэтажка, а также гимназия, детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе. Люди не пострадали.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.41
Покупка 39.41Продажа 40.28
-
EUR
Покупка 39.14Продажа 40.24
- Актуальное
- Важное