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В течение суток россияне совершили 8 ракетных и более 10 авиационных ударов по военным и гражданским объектам Украины

3 сентября, 2022 суббота
21:19
война с Россией ВСУ

Российские оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Об этом вечером 3 сентября 2022 года сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, суммируя 192-е сутки противостояния российскому военному вторжению.

Продолжаются наступательные и штурмовые действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях. Противник активно применяет средства противовоздушной обороны для прикрытия своих войск.

На Краматорском и Новопавловском направлениях враг активных боевых действий не проводил.

"В течение текущих суток нанесено 8 ракетных и более 10 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории нашего Государства. В частности, пострадала инфраструктура населенных пунктов Победа, Гусаровка, Белогорье, Пришиб, Времевка, Полтавка, Зайцево, Белогоровка, Яковлевка, Водяное. Активно ведет разведку с применением БПЛА", - говорится в сообщении.

Оккупанты, чувствуя опасность, ужесточили административно-полицейский режим в населенных пунктах, расположенных на берегах реки Днепр и охрану береговой линии во временно захваченных районах Запорожской и Херсонской областей.

Также сохраняется дальнейшая угроза систематических массированных авиационных и ракетных ударов по объектам военной и критической инфраструктуры на всей территории Украины.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Вооруженные силы республики Беларусь в рамках подготовки к командно-штабным учениям проводят проверку готовности полевых систем связи.

В других направлениях противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры с применением танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении – трех населенных пунктов в Черниговской и одного в Сумской областях;

на Харьковском направлении – районов населенных пунктов Краснополье, Прудянка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Русская Лозовая, Старый Салтов, Пришиб, Гусаровка, Норцовка;

на Славянском направлении – Карнауховка, Новая Дмитровка, Большая Камышеваха;

на Краматорском направлении – Богородичное, Райгородок, Северск;

на Бахмутском направлении – Зайцево, Кодема, Веселая Долина, Бахмутское, Соледар, Бахмут;

на Авдеевском направлении – Новокалиново, Бердичи, Водяное, Первомайское;

на Новопавловском направлении – Марьинка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Парасковеевка, Золотая Нива;

на Запорожском направлении – Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Гуляйполе, Дорожнянка, Успеновка, Новополь, Времовка;

на Южнобужском направлении противник совершал обстрелы вдоль всей линии столкновения. Кроме того, враг вел разведку с активным применением БпЛА, всего более 30 вылетов.

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"Подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу продвигаться вглубь территории нашего государства. Силам обороны удалось успешно отразить атаки врага в районах населенных пунктов Долина, Соледар, Новобахмутовка, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка. В течение суток, для поддержки действий наземных группировок, украинская авиация совершила более 5 ударов, в ходе которых были уничтожены боевая техника, средства РЭБ, ПВО и значительное количество живой силы на Донецком и Южнобужском направлениях. Подразделениями противовоздушной обороны наших военных на разных направлениях уничтожен один вертолет, три БпЛА и пять крылатых ракет "Калибр", - подчеркнули в украинском Генштабе.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника. Нанесено поражение по трем пунктам управления. Уничтожен один объект размещения личного состава противника. Так, в зону поражения попало подразделение российских спецназовцев. Информация по потерям уточняется. Также уничтожена техника радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, чем значительно снижены возможности противника по ведению наступательных действий.

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Днепр
Донбасс
Краматорск
военные силы Украины
Авдеевка
Бахмут
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