В течение суток россияне ранили 3 гражданских на Донетчине
За воскресенье, 20 ноября, оккупанты ранили трех мирных жителей в Донецкой области
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграме.
Он отметил, что двое раненых живут в Бахмуте, еще один – в селе Константиновка.
Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области было убито 1 216 жителей, ранено 2 616. Это без учета жертв в Мариуполе и Волновахе, точное количество которых установить невозможно.
- За минувшие сутки, 20 ноября, украинские военные отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктах Бахмут, Белогоровка, Курдюмовка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское, Подгородное, Спирне, Стельмаховка и Яковлевка Донецкой области.
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