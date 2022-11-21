Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграме.

Он отметил, что двое раненых живут в Бахмуте, еще один – в селе Константиновка.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области было убито 1 216 жителей, ранено 2 616. Это без учета жертв в Мариуполе и Волновахе, точное количество которых установить невозможно.

За минувшие сутки, 20 ноября, украинские военные отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктах Бахмут, Белогоровка, Курдюмовка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское, Подгородное, Спирне, Стельмаховка и Яковлевка Донецкой области.

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