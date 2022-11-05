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В течение суток россияне нанесли четыре ракетных и пять авиационных ударов по Украине, - Генштаб

5 ноября, 2022 суббота
19:19
война с Россией

Ударам противника подверглись районы более 20 населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей

Об этом сообщил Генштаб в facebook.

"По имеющейся информации, продолжена проверка боевой готовности подразделений вооруженных сил Республики Беларусь до 14 ноября текущего года. Сохраняется угроза нанесения авиационных ударов, включая использование ударных БПЛА с территории и воздушного пространства Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

Слобожанское направление – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бударки, Глубокое, Золочев, Червоное, Огурцово и Старица Харьковской области;

Купянское и Лиманское направления – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Дворечная, Кисловка и Табаевка Харьковской области; Макеевка, Невское и Площанка в Луганской области и Торское и Ямполевка Донецкой области;

Бахмутское направление – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Зеленополье, Клещиевка, Майорск, Опытное, Соледар, Спирное и Яковлевка Донецкой области;

Авдеевское направление – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Каменка, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Первомайское Донецкой области;

Новопавловское направление – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Угледар, Времовка, Павловка, Новоукраинка и Пречистовка Донецкой области;

Запорожское направление – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Дорожнянка, Зализнычное, Малиновка, Новоданиловка, Успеновка и Щербаки Запорожской области.

На Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов недалеко от линии столкновения. Среди них – Белогорка, Давыдов Брод и Правдино Херсонской области и Заря, Мирное и Широкое в Николаевской области.

  • 5 ноября спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что в Донецкой области противник уже четыре месяца пытается прорвать оборону ВСУ.
  • Евгений Оропай, командир роты батальона "Свобода" Нацгвардии Украины из Донецкой области, сообщил, что противник направляется на юго-восток и делает попытки выйти на Бахмут через Авдеевку и Марьинку.

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военные силы Украины
Николаевщина
Херсонщина
Донетчина
Запорожская область
Харковщина
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