Об этом отчитался председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Отмечается, что 23 декабря Херсонщина оказалась под огнем артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Всего захватчики совершили 74 обстрела области.

За сутки оккупанты били по жилым кварталам Херсона 36 раз, Ярослав Янушевич информировал, что "российские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, детсад, школу, больницу, магазины, завод, частные и многоквартирные дома".

От вражеской атаки погибли 5 человек, еще 17 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.

"Среди пострадавших есть 6-летний ребенок. Девочку с множественными осколочными травмами доставили в больницу. Ребенок в тяжелом состоянии", - подчеркнул председатель ОВА.

Напомним, в утренней сводке Генштаба отчитывались, что 23 декабря оккупанты нанесли по Украине 3 ракетных и 10 авиационных ударов, а также совершили 62 обстрела из РСЗО.

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