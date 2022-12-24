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В течение суток россияне 36 раз попали по домам Херсона, пострадал 6-летний ребенок

24 декабря, 2022 суббота
09:46
война с Россией

В течение суток 23 декабря оккупанты совершили 74 обстрела Херсонской области, жилой фонд Херсона попал под поражение 36 раз

Об этом отчитался председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Отмечается, что 23 декабря Херсонщина оказалась под огнем артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Всего захватчики совершили 74 обстрела области.

За сутки оккупанты били по жилым кварталам Херсона 36 раз, Ярослав Янушевич информировал, что "российские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, детсад, школу, больницу, магазины, завод, частные и многоквартирные дома".

От вражеской атаки погибли 5 человек, еще 17 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.

"Среди пострадавших есть 6-летний ребенок. Девочку с множественными осколочными травмами доставили в больницу. Ребенок в тяжелом состоянии", - подчеркнул председатель ОВА.

  • Напомним, в утренней сводке Генштаба отчитывались, что 23 декабря оккупанты нанесли по Украине 3 ракетных и 10 авиационных ударов, а также совершили 62 обстрела из РСЗО.

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Херсон
Херсонщина
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