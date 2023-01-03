В течение суток россияне 32 раза били по Херсону, в целом область обстреливали 79 раз
За минувшие сутки, 2 января, российские захватчики 79 раз обстреливали территорию Херсонской области
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич.
В течение 2 января оккупанты били по населенным пунктам Херсонщины 79 раз. Наносили удары с артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.
Также русская армия 32 раза обстреливала Херсон. В результате повреждены авторынок, коммунальное предприятие, частные и многоквартирные дома.
В результате обстрелов 2 января погибли два человека, еще 9 жителей Херсонщины получили ранения различной степени тяжести.
- В ночь на 3 января российские оккупанты обстреливали Никопольский район Днепропетровской области из "ураганов" и тяжелой артиллерии.
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