В течение суток россияне 32 раза били по Херсону, в целом область обстреливали 79 раз

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич.

В течение 2 января оккупанты били по населенным пунктам Херсонщины 79 раз. Наносили удары с артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

Также русская армия 32 раза обстреливала Херсон. В результате повреждены авторынок, коммунальное предприятие, частные и многоквартирные дома.

В результате обстрелов 2 января погибли два человека, еще 9 жителей Херсонщины получили ранения различной степени тяжести.

В ночь на 3 января российские оккупанты обстреливали Никопольский район Днепропетровской области из "ураганов" и тяжелой артиллерии.