В течение суток Россия убила двух жителей Донбасса, три человека ранены
За сутки 31 марта от российской вооруженной агрессии погибли два человека в Авдеевке на Донетчине, еще три человека в области получили ранения
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"За 31 марта россияне убили 2 жителей Донбасса - в Авдеевке. Еще 3 человека в области получили ранения", - отметил глава администрации.
Так, с 24 февраля 2022 года от российской вооруженной агрессии в Донецкой области погибли по меньшей мере 1440 мирных жителей, еще 3316 человек ранены. Отмечается, что данные не включают жертв в Мариуполе и Волновахе – их установить невозможно.
- Напомним, 31 марта российские захватчики из артиллерии обстреляли Авдеевку в Донецкой области, в результате атаки два человека погибли, среди них младенец. За день до трагедии семью просили эвакуироваться из города.
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