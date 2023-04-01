В течение суток Россия убила двух жителей Донбасса, три человека ранены

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"За 31 марта россияне убили 2 жителей Донбасса - в Авдеевке. Еще 3 человека в области получили ранения", - отметил глава администрации.

Так, с 24 февраля 2022 года от российской вооруженной агрессии в Донецкой области погибли по меньшей мере 1440 мирных жителей, еще 3316 человек ранены. Отмечается, что данные не включают жертв в Мариуполе и Волновахе – их установить невозможно.