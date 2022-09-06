В течение суток Россия обстреливала Сумщину более 40 раз
За сутки по Сумщине было 39 российских прилетов из САУ и минометов, также 2 очереди из стрелкового оружия
Об этом в телеграммах сообщил председатель ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий.
В общей сложности россияне совершили 6 обстрелов. В частности, под российским огнем оказались Середино-Будская, Эсманская, Шалыгинская, Миропольская, Новослободская общины.
Как отмечает Живицкий, сутки прошли без потерь.
- Напомним, вечером 5 сентября кафиры попали в нефтебазу в Криворожском районе: уничтожен большой запас топлива, продолжается пожар. Также кафиры обстреляли окрестности Кривого Рога.
- В ночь на 5 сентября россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Никопольского района Днепропетровской области. Повреждены 10 частных домов, многоэтажка, а также гимназия, детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе. Люди не пострадали.
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