Об этом в телеграммах сообщил председатель ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий.

В общей сложности россияне совершили 6 обстрелов. В частности, под российским огнем оказались Середино-Будская, Эсманская, Шалыгинская, Миропольская, Новослободская общины.

Как отмечает Живицкий, сутки прошли без потерь.

Напомним, вечером 5 сентября кафиры попали в нефтебазу в Криворожском районе: уничтожен большой запас топлива, продолжается пожар. Также кафиры обстреляли окрестности Кривого Рога.

В ночь на 5 сентября россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Никопольского района Днепропетровской области. Повреждены 10 частных домов, многоэтажка, а также гимназия, детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе. Люди не пострадали.

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