В течение суток Россия на Сумщине совершила 9 обстрелов пограничных общин
В течение 10 апреля российские агрессоры совершили 9 обстрелов 5 приграничных общин Сумской области, зафиксировано 118 прилетов
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в Facebook.
В администрации отмечают, что Хотинскую общину с территории РФ обстреляли из миномета, было 6 "прилетов". Повреждена линия электропередач.
По Великописаревской общине россияне совершили обстрел из АГС, зафиксировано 10 выстрелов.
На территорию Белопольского общества враг сбросил 34 мины и произвел 58 выстрелов из АГС.
В Шалыгинской общине было 9 "прилетов" из минометов.
На территорию Миропольского общества россияне сбросили 1 мину.
- Напомним, 10 апреля, россияне на Херсонщине сбросили с дрона разрывную гранату на лодку с гражданскими - тяжелые ранения получили 20-летний парень и 20-летняя девушка.
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