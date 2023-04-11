Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в Facebook.

В администрации отмечают, что Хотинскую общину с территории РФ обстреляли из миномета, было 6 "прилетов". Повреждена линия электропередач.

По Великописаревской общине россияне совершили обстрел из АГС, зафиксировано 10 выстрелов.

На территорию Белопольского общества враг сбросил 34 мины и произвел 58 выстрелов из АГС.

В Шалыгинской общине было 9 "прилетов" из минометов.

На территорию Миропольского общества россияне сбросили 1 мину.